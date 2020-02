Há menos de um mês no Manchester United, Bruno Fernandes parece já ter deixado rendidos não só os adeptos como também os companheiros de equipa.

No dia em que se estreou a marcar pelo Manchester United - fez ainda uma assistência e teve um contributo importante na jogada do segundo golo na vitória dos red devils por 3-0 sobre o Watford - Luke Shaw deixou rasgados elogios ao ex-jogador do Sporting.

«Ele teve um impacto tremendo. Acabou de chegar, mas parece que já está cá há algum tempo», disse o jogador do Manchester United em declarações à televisão do clube.

Luke Shaw destacou ainda as capacidades de liderança de Bruno Fernandes. «Ele era um líder no Sporting e penso que quer trazer essa capacidade de liderança para ajudar ao máximo a equipa fora e dentro do campo. Esperamos que ele consiga manter-se assim. Não está cá há muito tempo, mas já está a brilhar e é bom ver isso», assumiu.