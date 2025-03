Noite de festa em Manchester. O United bateu a Real Sociedad nos oitavos de final da Liga Europa e seguiu em frente para os quartos, onde vai defrontar o Lyon de Paulo Fonseca. A grande figura do triunfo foi Bruno Fernandes, que somou três golos, dois de penálti.

O médio reagiu à exibição na TNT Sports, em flash interview, mas preferiu destacar a equipa. «É sempre importante, gosto de marcar golos, gosto de assistir os meus companheiros, são números importantes, mas o mais importante é juntar a isso o troféu no final da competição», disse.

«Este clube só pensa em ganhar. Precisamos de ganhar jogos. Temos um longo caminho a percorrer, mas estamos confiantes de que, se nos concentrarmos em cada jogo que temos pela frente e tivermos a mentalidade certa, podemos ganhar jogos. Foi um ótimo jogo da nossa parte, não entrámos como queríamos e depois tomámos controlo do jogo e criámos muitas oportunidades», completou.

Destacando a «confiança» que a equipa vai ganhando, Bruno disse ainda que «tudo se resume a resultados» no Manchester United. Já em declarações à DAZN Portugal, reagiu aos cânticos dos adeptos em sua honra.

«Sempre especial jogar neste estádio [Old Trafford], com adeptos fantásticos. Independentemente da situação em que estejamos, estão do nosso lado, é muito gratificante para mim», completou.