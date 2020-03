Mesmo à distância, Bruno Fernandes continua a seguir o Sporting com atenção. O médio do Manchester United, que deixou Alvalade no última dia do mercado, admitiu ter ficado surpreendido com a saída de Silas e com o valor que os leões pagaram por Rúben Amorim.



«Claro que surpreende. Ninguém estava à espera. O próprio mister Rúben disse isso. Em Portugal não é comum pagar-se por um treinador, foi a primeira vez. Fico feliz por ter sido um valor pago por um treinador português. Se em Portugal é considerado uma aposta de risco pagar oito milhões por um jogador, como foi o meu caso, obviamente que todos acham que pagar 10 milhões por um treinador pode ser uma aposta de risco. A posição do treinador é um bocadinho cruel. Se as coisas correm bem, os jogadores têm mais mérito que o treinador, ao contrário o demérito é mais do treinador e ele é que acaba por sair. Guardo um carinho muito especial pelo Sporting, sempre que posso acompanho e falo muitas vezes com os meus colegas. Tento até falar com eles antes dos jogos no dia anterior. Sempre que os estágios coincidem, falo com alguns por FaceTime. Guardo muitos e bons amigos no Sporting», referiu o internacional português num excerto de uma entrevista ao canal 11.



Até à interrupção das competições inglesas e internacionais, Bruno Fernandes levava três golos em nove partidas.