Bruno Fernandes marcou logo aos 2 minutos do dérbi de Manchester, abrindo caminho para a vitória algo surpreendente dos Red Devils sobre o Manchester City, que vinha de 21 triunfos seguidos para todas as competições.

O golo do médio português serviu também para rebater as críticas que lhe têm sido dirigidas ultimamente: que não consegue marcar nos jogos diante dos adversário do chamado «Big Six» (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham).

Em declarações aos meios de comunicação do Manchester United, Bruno Fernandes não fugiu ao tema. «As pessoas vão sempre queixar-se de tudo. Vai continuar a dizer-se que o Bruno nunca marca nos grandes jogos. Vão pôr lances de bola corrida e dizer que este não conta por ter sido um penálti. Mas, para nós, o mais importante é ganhar.»

E a equipa de Ole Gunnar Solskjaer venceu por 2-0, tendo conseguido reassumir a vice-liderança da Premier League, agora a 11 pontos do Manchester City. «Foi um jogo quase perfeito. Criámos muitas oportunidades. Talvez pudéssemos ter finalizado melhor melhor ou feito um último passe melhor. Mas quando criamos oportunidades é sempre bom, porque é sinal de que se joga bem e se tenta fazer algo de diferente. (...) Eles tiveram mais bola do que nós, mas penso que tivemos as melhores oportunidades e o mais importante é o resultado, que nos foi favorável e por isso foi perfeito.»