O Manchester United está de queixo caído com os números de Bruno Fernandes. O internacional português esteve envolvido em 29 golos nos 27 jogos que disputou pelos red devils na Premier League.



Apesar do registo impressionante, o médio preferiu atribuir o mérito das suas exibições pelos colegas.



«Números? Como já disse, é fácil quando jogas numa equipa como o Manchester United porque há tantos bons jogadores à tua volta. Eles ajudam-te a ser melhor e eu estou aqui para os ajudar a serem melhores. Claro que os números são muito bons, mas é agora que preciso de melhorar. Vai ser muito mais difícil a partir de agora, quero dizer, mais difícil dia após dia e jogo após jogo, porque os jogadores vão conhecer-me melhor», referiu, em declarações ao site do clube.



Bruno Fernandes frisou a ambição de melhorar os seus registos. «Estou mesmo muito feliz por ter estes números e, obviamente, não é fácil chegar a esta altura com eles, mas eu quero fazer cada vez melhor, mais e mais. Quero terminar a Premier League este ano com mais golos e assistências do que jogos. Isso seria bom», concluiu.