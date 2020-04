Fred, internacional brasileiro do Manchester United, não tem dúvidas que a contratação de Bruno Fernandes catapultou os «red devils» para um patamar superior.

«Estávamos a viver uma fase muito boa, em crescendo [antes da paragem forçada]. Estávamos muito bem na Liga inglesa e na Liga Europa. Teríamos possibilidades de vencer a prova europeia. O nosso grupo uniu-se muito no final, com uma visão diferente de jogo, e crescemos dentro de campo. Passámos a ter um entrosamento melhor, e a chegada do Bruno Fernandes foi importante para nós, provocou uma mudança boa no nosso meio-campo. Mas também é preciso dar mérito ao Ole [Gunnar Solskjaer] e a todo o grupo, porque estávamos a crescer de forma muito boa», começa por dizer o médio, em entrevista à «Trivela».

«O Bruno é um jogador muito importante, deu um "up" no nosso plantel. É um jogador com muita ambição, mas creio que todos os jogadores do Manchester precisam ter essa ambição, pois é um clube gigantesco. Temos de pensar sempre em títulos, em vitórias. Mas ele chegou muito bem, ajudou-nos muito, e, com certeza, é uma inspiração. Tenho a certeza que ainda vai crescer muito dentro do clube», acrescenta Fred.