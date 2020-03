Bruno Fernandes foi eleito o jogador de fevereiro no Manchester United.

O médio, que fez o primeiro jogo pelos red devils a 1 de fevereiro, conquistou de imediato um lugar no onze e assumiu um papel preponderante na estratégia da equipa orientada por Solskjaer.

Com dois golos e duas assistências em cinco jogos, Bruno Fernandes recolheu 80 por cento dos votos e superou por larga margem Anthony Martial (14 por cento) e Luke Shaw, com 6 por cento.

