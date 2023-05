Bruno Fernandes encabeça o top-1' semanal dos portugueses no estrangeiro, depois de mais um fim de semana nos respetivos campeonatos, na tabela estatística elaborada pelo Sofascore para o Maisfutebol.



Com uma assistência e mais uma boa exibição, o médio alcançou a melhor nota de todos (8.6) ligeiramente acima de Josué, jogador do Legia Varsóvia (8.4). Pedro Eugénio e André Moreira fecham os quatro primeiros com 8.1 de classificação após os respetivos jogos.



Joel Pereira (Lech Poznan), Rebocho (Lech Poznan), Pedro Ferreira (Aalborg), Danilo Pereira (PSG), Dany Mota (Monza) e Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt).



Veja o top-10 completo na imagem que se segue: