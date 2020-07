Antes de brilhar no Sporting e de conquistar Manchester, Bruno Fernandes jogou cinco anos em Itália: uma época no Novara, três na Udinese e duas na Sampdoria.



Guilherme Torres traçou o perfil do internacional português quando este tinha 20 anos e estava a dar os primeiros passos no futebol sénior.



«Ele ficava muito com o nosso grupo porque tínhamos uns oito brasileiros na equipa. Era ele fã do Ronaldinho Gaúcho, mas quem não era?», começou por dizer o médio que jogou duas épocas com o jogador do Man. United em Udine.



O médio do Olympiakos afirma que já na época Bruno tinha «algo diferente.»



«Como jogador, já dava para ver que tinha algo de diferente. Era muito jovem na altura, mas percebíamos que tinha um talento puro. Era apenas uma questão de tempo para evoluir», defendeu.



«Já batia muito bem na bola e tinha muita personalidade. Era um miúdo muito abusado, mas no bom sentido . Ele tentava fazer as coisas dentro de campo, sempre foi um grande jogador», acrescentou.