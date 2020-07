Desde a chegada de Bruno Fernandes que o Manchester United soma 14 jogos sem perder. O lateral-esquerdo Luke Shaw destaca a qualidade do internacional português, considerando-o «uma parte enorme na mudança» dos red devils.



«Para mim, o Bruno foi uma parte enorme na mudança e da cultura que existe atualmente no Manchester United. É um excelente rapaz fora do campo, é divertido e tem uma grande confiança nas suas qualidades, das quais ninguém duvida. Tem sido perfeito em campo», referiu, em entrevista à Sky Sports.



O internacional inglês, de 24 anos, realçou ainda os regressos de Pogba e Rashford após longas paragens devido a problemas físicos e sublinhou que todos «estão a esforçar-se e a fazer um ótimo trabalho».



Contratado ao Southampton em 2014, Luke Shaw assumiu-se como titular no corredor esquerdo da defesa do Manchester United desde a época 2018/19.