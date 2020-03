Bruno Fernandes falou sobre o momento o qual mandou calar Pep Guardiola durante o dérbi de Manchester no passado fim de semana.

«Falei com alguns amigos e há pessoas que pensam: 'Pep ganhou tudo, quem é o Bruno para fazer isso?' Eu acho que tem a ver com respeito», começou por esclarecer em declarações à Sky Sports.

O médio internacional português reconheceu que não voltaria a ter a mesma atitude, mas disse que foi motivado por algo que o treinador do Manchester City lhe disse.

«Agora, de fora, penso que não faria isto novamente no campo. Mas naquele momento as palavras dele chatearam-me e no campo eu costumo ser um pouco nervoso: sou esse tipo de jogador», disse, garantindo ser admirador de Guardiola. «Repeito-o por quem é, pelo que ganhou e pelo que fez no futebol, porque mudou algumas mentalidades. Mas naquele momento ele não merecia o meu respeito.»