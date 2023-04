Bruno Fernandes lidera o top-ten dos portugueses que jogam no estrangeiro, segundo o ranking elaborado pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

O internacional português do Manchester United esteve em especial destaque na vitória sobre o Nottingham Forest (2-0), no passado domingo, e lidera este ranking semanal com uma pontuação de 9.1 num máximo de dez. Diogo Dalot, que marcou no mesmo jogo, aparece no oitavo lugar, com 7.9 pontos.

No segundo lugar do ranking está outro português que alinha na Premier League, Diogo Jota. O avançado português, recuperado de um longo período de lesão, bisou na goleada do Liverpool ao Leeds (6-1) e recebeu rasgados elogios de Jurgen Klopp.

No terceiro lugar do pódio está Vitinha, o reforço mais caro do Marselha que no domingo estreou-se a marcar na liga francesa e logo com dose dulpa no triunfo sobre o Troyes (3-1).

O ranking dos dez melhores portugueses completa-se depois com outro Vitonha (PSG), Afonso Sousa (Lech Poznan), Sérgio Oliveira (Galatasaray), William Carvalho (Betis), Diogo Dalot (Manchester United), Miguel Crespo (Fernerbahçe) e Rui Patrício (Roma).