O Manchester United reforçou o quarto lugar da Premier League, ao vencer em Leeds por 4-2, com Bruno Fernandes em grande.

Com o médio português no onze, tal como Cristiano Ronaldo, os «red devils» chegaram ao descanso com dois golos de vantagem. Harry Maguire abriu a contagem ao minuto 34, com um desvio de cabeça após um canto de Luke Shaw, e foi também de cabeça que Bruno Fernandes aumentou a vantagem já em período de compensação, ao corresponder a um cruzamento de Sancho.

O Leeds reagiu bem na segunda parte, e chegou à igualdade com golos de dois jogadores que passaram por Portugal: o ex-benfiquista Rodrigo reduziu a diferença com um cruzamento transformado em grande golo (53m), e no minuto seguinte Raphinha (ex-V. Guimarães e Sporting) fez o 2-2.

Fred saiu do banco para dar nova vantagem ao Manchester United, ao minuto 70.

Cristiano Ronaldo saiu ao minuto 85, para a entrada de Varane, e Bruno Fernandes ficou como falso ponta de lança dos «red devils», e foi nesse papel que serviu Elanga para o 4-2, depois de um grande trabalho individual (88m).