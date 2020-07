O Manchester United confirmou o terceiro lugar e a qualificação para a Liga dos Campeões com um triunfo em Leicester por 2-0, na jornada de encerramento da Premier League.



Os red devils tiveram sempre mais posse de bola, mas foram os foxes que criaram mais perigo. Num grande lance individual, Ilheanacho acertou mal na bola em zona prometedora. O conjunto de Solskjaer respondeu por Bruno Fernandes. Lançado por Pogba, o português bateu Schmeichel, mas o lance foi anulado por posição irregular.



Sem Ricardo Pereira, o Leicester voltou a causar calafrios ao rival. Jamie Vardy, melhor marcador da prova, atirou de cabeça ao ferro da baliza de De Gea. O Man. United acabou por beneficiar de um erro do Leicester na primeira fase de construção: Bruno Fernandes lançou Martial que foi travado por Evans dentro da área. O internacional português não tremeu e fez o 0-1 com classe.



Por esta altura, a Champions dificilmente escaparia aos red devils. Harvey Barnes e Gray ficaram perto do empate, mas novo erro acabou por entregar a vitória ao Man. United. Lingard aproveitou um erro incrível de Schmeichel e fez o 2-0 numa fase em que os foxes estavam com dez elementos por expulsão de Evans.



Resultado que penaliza o Leicester, equipa que esteve quase sempre no terceiro posto e que agora acaba por cair para a Liga Europa.

O golo de Lingard: