Depois de ter recebido o prémio de jogador do mês do Man. United e de ter anotado o golo do mês, Bruno Fernandes faz parte da equipa ideal dos quartos de final da Taça de Inglaterra.



O internacional português é o único representante dos red devils num onze dominado por jogadores do Arsenal. Os «gunners» têm sete elementos na formação: Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Tierney, Pépé, Xhaka, Ceballos e Lacazette. Tim Krul (Norwich) e Pulisic (Chelsea) completam o onze.



Lembre-se que o Man. United afastou o Norwich no prolongamento enquanto o Arsenal bateu o Sheffield United. Por sua vez, o Chelsea derrotou o Leicester. Nas meias-finais, o conjunto de Solskjaer vai defrontar o Chelsea enquanto o Arsenal mede forças com o Man. City.





The #EmiratesFACup Team of the Quarter-Finals felt the full force of @Arsenal Twitter 😉 pic.twitter.com/iWpa7c9dFW — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 6, 2020