Ao 18.º jogo, Bruno Fernandes sofreu a primeira derrota como jogador do Manchester United. O internacional português até marcou, de penálti, mas o desaire com o Chelsea (3-1) ditou o afastamento dos "red devils» da final da Taça de Inglaterra.

Já nesta segunda-feira o médio português fez questão de deixar uma mensagem aos adeptos, nas redes sociais.

«Não éramos os melhores antes, nem somos os piores agora. Estamos verdadeiramente tristes com o resultado, e por termos perdido a oportunidade de vencer a Taça de Inglaterra, algo que pretendíamos. Agora é tempo de juntar forças e lutar pelo nosso objetivo na Premier League», escreveu Bruno Fernandes.

We were not the best before and we are not the worst now! ⁣

We are really sad about the result and losing the chance to win the FA CUP, something we had hoped for! ⁣

Now it is time to gather forces and fight for our goal in the Premier League 🙏🏻 @ManUtd pic.twitter.com/In3lNfTo0J