O médio português Bruno Fernandes foi nomeado pela UEFA como um dos três finalistas para o prémio de melhor jogador da Liga Europa.

O jogador do Manchester United concorre com o companheiro de equipa Edison Cavani e com Gerard Moreno, avançado espanhol do Villarreal que venceu a competição.

Bruno Fernandes fez nove jogos na competição que o Manchester United perdeu na final, marcou cinco golos e fez quatro assistências.

O vencedor do galardão será anunciado no dia 27 de agosto.