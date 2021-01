Bruno Fernandes foi nomeado para o prémio de jogador do mês de dezembro da Premier League.

O médio português do Manchester United, que venceu por três vezes a distinção em 2020, marcou três golos e fez quatro assistências no mês passado.

Além de Bruno Fernandes estão também nomeados Marcus Rashford, do Manchester United, Mohamed Salah, do Liverpool, Anwar El Ghazi e Emiliano Martinez, do Aston Villa, Ben Mee, do Burnley, Tomas Soucek, do West Ham, e John Stones, do Manchester City.

A votação decorre online até final da tarde de segunda-feira, 11 de janeiro. Ao voto do público, será depois adicionado o voto dos 20 capitães de clubes e de um painel de especialistas.