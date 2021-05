Jogador do Manchester United durante mais de uma década, Roy Keane é uma verdadeira instituição nos Red Devils, razão pela qual é ouvido por muitos quando se pronuncia sobre o ex-clube.

E nesta quinta-feira, no rescaldo da derrota caseira com o Liverpool, o ex-jogador do Man United foi particularmente duro para com vários jogadores e nem Bruno Fernandes, autor do golo inaugural da partida, escapou a reparos.

«Vou ser crítico com Bruno Fernandes! Ele passou metade da noite a chorar no campo. Sempre que ele sofria uma entrada, rebolava», disse na Sky Sports.

Além do internacional português ex-Sporting, Luke Shaw, o guarda-redes Henderson, Maguire e, sobretudo, Fred também foram alvos de críticas. «Sei que o Ole [Soskjaer] insiste com o Fred, mas não consigo perceber. Como é possível acharem que o Fred vai conduzir o Man United aos títulos? Isso vai além da minha compreensão. É desleixado, preguiçoso e está sempre à espera que um dos colegas o salve de problemas.»

Os golos da derrota do Manchester United com o Liverpool por 4-2: