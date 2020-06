Bruno Fernandes foi decisivo no empate do Manchester United frente ao Tottenham em Londres. O internacional português foi o autor do golo dos red devils, de penálti, após falta de Dier sobre Pogba.



No final do encontro, o médio abordou os primeiros minutos que jogou ao lado do campeão do mundo francês.



«Treinámos arduamente nas últimas semanas. Quando treinámos em grupo, fiquei no grupo dele. É fácil relacionar-me com ele em campo, mas tenho boa relação com todos. O mais importante é a equipa. Acho que o Paul pensa o mesmo que eu, estamos contentes. Paul ganhou o penálti, eu marquei o penálti. O mais importante é a equipa, não importa quem marca ou assiste», referiu, em entrevista à Sky Sports.



«Jogámos bem num jogo muito difícil. Tivemos várias oportunidades para marcar mais golos. Não estamos contentes, mas foi um bom resultado»



Lembre-se que José Mourinho não gostou do gesto do português que caiu na área nos instantes finais. O árbitro marcou grande penalidade, mas o VAR corrigiu a decisão.