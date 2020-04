Em entrevista à televisão do Manchester United, Bruno Fernandes revelou como tem passado os dias confinado em casa, devido à pandemia de covid-19.

O internacional português, a viver os primeiros tempos em Manchester, falou ainda da adaptação dos red devils, depois de ter sido contratado ao Sporting na última janela de transferências.

«Estou bem. Quando se tem a família por perto, é mais fácil. É difícil com a criança [a filha de Bruno Fernandes] porque ela precisa de gastar a energia que tem – e ela tem muita! Mas eu, a minha esposa e a minha filha temos várias formas de passar o tempo», começou por dizer.

«A minha família ajuda-me imenso [a manter a motivação e a sanidade mental], quando se tem companhia é mais fácil. Sozinho pode ser mais fácil porque não se pode sair, não se pode fazer nada, apenas falar com as paredes. Nós [jogadores] passamos muito tempo fora de casa por causa dos jogos e é difícil agora estar sempre em casa, mas é preciso aproveitar este tempo», prosseguiu.

Bruno Fernandes aproveitou a quarentena para mudar de visual e Diogo Dalot comparou-o a uma personagem de Narcos. O antigo médio do Sporting tem uma opinião diferente.

«Não, não, encontrámos foi o novo Juan Sebastián Verón. Mas o cabelo precisa de ficar igual», afirmou, de forma descontraída.

Depois, vários adeptos do United fizeram questões a Bruno Fernandes. Numa das respostas, o jogador de 25 anos voltou a explicar a decisão de ir para o clube inglês.

«Já o disse várias vezes, é um sonho tornado realidade. Desde criança que sonho em jogar no Manchester United. Se olharmos para o passado, e quando eu era jovem, as melhores estrelas do mundo jogavam aqui», disse.

«Comecei a ter mais interesse pelo Man United quando o Cristiano Ronaldo estava aqui. (…) Na altura havia Cristiano, Rooney, Higgs, Roy Keane, Cantona antes… (…) Também o Nani, que jogou comigo [no Sporting]. Grandes estrelas jogam aqui. Vir para o Manchester United foi facilíssimo, desde que criança que era um sonho para mim, este passo para a Premier League e para o Manchester United foi perfeito», acrescentou.