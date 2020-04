Harry Maguire foi o mais recente jogador do Manchester United a juntar-se ao rol de elogios a Bruno Fernandes, reforço de inverno dos red devils.

Numa conversa com Gary Neville e Geoff Shreeves na Sky Sports, o capitão da equipa de Solskjaer disse mesmo que o médio português tem sido brilhante e que a sua influência não se reflete só dentro de campo.

«Bruno Fernandes tem sido brilhante desde que chegou, dentro e fora de campo. É um líder e quer vencer em tudo o que faz, dá para ver que cresceu com essa atitude. Deu-nos um bocado mais de vida e criatividade no meio-campo, algo que tu [Neville] e os adeptos disseram que tínhamos perdido nos últimos anos», começou por dizer.

«É um começo. Tenho a certeza que ele ainda quer melhorar em muitos aspetos, e tenho a certeza que o vai fazer. Tenho a certeza que ele vai melhorar neste clube», prosseguiu.

Maguire diz que o regresso de Paul Pogba, que tem estado lesionado, também pode ajudar Bruno Fernandes: «Temos o Paul [Pogba] a voltar, provavelmente fará com que ele [Bruno Fernandes] eleve ainda mais o nível. Temos muita competição no meio-campo, os jogadores sabem que precisam de estar no seu melhor para manterem o lugar, por isso estou certo de que vai ser benéfico.»