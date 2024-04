Pela segunda semana consecutiva, Bruno Fernandes volta a liderar o top-10 de jogadores portugueses no estrangeiro, segundo o ranking elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.

O internacional luso fez um golo e uma assistência na vitória sobre o Coventry, no passado domingo, jogo em que o Manchester United estava a ganhar por 3-0 e acabou por empatar 3-3 no final dos 120 minutos. O jogo apenas foi decidido no desempate por grandes penalidades, com Bruno a ser feliz e a ajudar os red devils a carimbarem o passaporte para a final da Taça de Inglaterra.

Bruno Fernandes lidera a exclusiva lista com uma classificação de 9.6, destacando-se à frente de Pedro Marques, do Apollon Limassol, que marcou dois golos na vitória deste sábado sobre o AEL Limassol (4-1), jogo da liga de Chipre.

Em terceiro lugar e completar o pódio está Tozé, jogador do Al Hazem, também com 9.5 de classificação, tal como Pedro Marques. No sábado, o médio português marcou um golo e fez uma assistência contra o Al-Ittihad, equipa de Jota.

Confira o top-10 desta semana: