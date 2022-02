Lucas João foi o jogador português que mais se destacou no último fim de semana. O avançado do Reading marcou dois golos e fez uma assistência na vitória por 3-2 sobre o Preston North End, do Championship, em Inglaterra.

A exibição valeu-lhe uma pontuação de 8.8, atribuída pela SofaScore, parceira do Maisfutebol.

Em segundo lugar no top semanal surge Miguel Luís (8.5), médio formado no Sporting e agora jogador do Warta Poznan, que bisou na vitória (3-1) sobre o Radomiak Radom, na liga polaca.

O pódio fica completo com Bruno Fernandes (8.2), autor de um golo e uma assistência no triunfo do Manchester United sobre o Leeds.

Jota, do Celtic e João Félix, do At. Madrid, ambos com pontuação de 8.1, compõem o restante top-5.