Bruno Varela, em conversa com adeptos do Ajax, promovida no Instagram do clube, revelou que não sabe se vai continuar a representar a equipa de Amesterdão na próxima época. O guarda-redes do Benfica está a cumprir um período de empréstimo, até 30 de junho, mas garante que nada está definido para a próxima temporada.

«Ainda não sei se vou ficar ou não, vamos ver no futuro», respondeu o guarda-redes em conversa por videoconferência, tendo em conta que o Ajax tem a possibilidade de acionar uma cláusula de compra até 15 de maio.

Apesar de ter o futuro indefinido, o guarda-redes de 25 anos, está a gostar de viver na Holanda. «Há muitas coisas, boas, mas para o mim o melhor dos holandeses é a mentalidade. São muito simpáticos», atirou.

Varela está em casa, em período de confinamento, com a família, e defende que, nesta altura, «o futebol não é importante. «O importante nesta altura é seguir os conselhos dos especialistas», referiu.

Uma entrevista bem-disposta, com Varela ainda a comentar as suas semelhanças com o ator norte-americano Eddie Murphy. «Gosto muito dele como ator e realmente somos muito parecidos», destacou.

A fechar a conversa, Varela procurou imitar o sorriso do companheiro de equipa Neres [pode ver o resultado no vídeo abaixo].