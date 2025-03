André Silva reconciliou-se com os golos. O avançado português marcou pela primeira vez em 2025, ao fim de três meses. Neste caso, de grande penalidade, no Werder Bremen-Borussia Monchengladbach deste sábado.

Aos 45+1m, André Silva converteu o penálti, estreando-se a marcar pelo Bremen, e empatou a partida, mas a sua equipa veio a perder o encontro. Em duelo da jornada 26 da Bundesliga, o Borussia Monchengladbach venceu por 4-2.

Alassane Plea, avançado francês dos visitantes, foi o grande destaque com um hat-trick em 47 minutos. Kleindienst fechou as contas. O Borussia Monchengladbach fica com 40 pontos, no sexto lugar da tabela, enquanto o Werder Bremen soma 33 pontos, em 12.º posto.

Já o Bayern Munique, sem qualquer português no onze inicial, empatou a uma bola no terreno do Union Berlim de Diogo Leite. Raphael Guerreiro ficou no banco de suplentes.

Depois de 75 minutos sem golos, foi Leroy Sané que inaugurou o marcador ao responder a um cruzamento ao segundo poste.

No entanto, o Union Berlim empatou dez minutos depois por intermédio de Hollerbech. Diogo Leite foi um dos melhores em campo do lado dos berlinenses.

O Bayern Munique soma 62 pontos em 26 jogos, com mais nove pontos do que o segundo classificado Bayer Leverkusen. O Union tem 27 pontos, sete acima da linha de água.

O Wolfsburgo perdeu no terreno do Augsburgo por 1-0, com Tiago Tomás no onze, e o Mainz empatou com o Friburgo de Jan-Niklas Beste a duas bolas.