No dia seguinte aos empates de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o Union Berlin não fez melhor, frente ao Bochum (1-1) e falhou assim a aproximação ao duo da frente na Bundesliga.

Josip Juranovic deu vantagem à equipa da casa mesmo à beira do intervalo, mas os visitantes empataram logo após o reatamento, por Kevin Stöger (55m).

Paul Jaeckel viu o segundo cartão amarelo ao minuto 61, deixando o Union em inferioridade numérica, o que levou à entrada do português Diogo Leite, pouco depois.

Com este empate o Union continua a cinco pontos do Borussia Dortmund e a sete do Bayern de Munique.

O Bayer Leverkusen, que vinha de cinco vitórias consecutivas na Bundesliga, ficou pelo nulo no reduto do Wolfsburgo.

Destaque ainda para a vitória do Friburgo, que agravou a crise do Werder Bremen (1-2), que tem apenas uma vitória nas últimas dez jornadas.