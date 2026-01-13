Com Fábio Silva no onze, o Borussia Dortmund voltou aos triunfos na Bundesliga, ao bater em casa o Werder Bremen por 3-0.

Schlotterbeck fez o 1-0 aos 11 minutos, resultado que persistiu até à entrada para os últimos 15 minutos, quando Sabitzer dobrou a vantagem dos anfitriões.

Aos 83 minutos, o goleador Serhou Guirassy, após um erro crasso de um homem do Werder Bremen, fixou o resultado final, terminando com uma seca de mais de dois meses sem marcar na Liga alemã.

Com este resultado, o Borussia Dortmund segue firme no segundo lugar do campeonato, agora com 36 pontos, mais quatro do que o Estugarda que, sem Tiago Tomás (ausente por lesão), bateu o Eintracht Frankfurt também nesta terça-feira por 3-2 com o golo da vitória a ser apontado por Nartey aos 87 minutos.