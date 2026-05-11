João Cancelo entrou em rota de colisão com o Al Hilal, clube a que está vinculado, poucas horas depois de ter festejado o título com o Barcelona, revelando que o clube saudita nem sempre lhe disse a verdade. O internacional português adianta ainda que tem bem definidas as suas prioridades para o futuro, mas prefere não as divulgar já, até para não atrapalhar as negociações com o clube de Riade.

«No Al Hilal, lamentavelmente, houve pessoas que não me disseram a verdade. Disseram-me que me iam inscrever na lista para a liga saudita, mas, quando chegou o momento, não o fizeram. Depois sou sempre eu que tem má cara. Pelo menos, tenho a minha palavra, não a mudo por nada neste mundo, fui sempre o mesmo. Sou direto. Não guardo rancor a ninguém. Hoje estou aqui [Barcelna], estou muito feliz, ganhei um título com o Barça que, para mim, é o melhor clube do mundo», começou por dizer Cancelo em declarações à DAZN.

Quanto ao futuro, João Cancelo, que já chegou a manifestar a vontade de voltar ao Benfica, diz que já tem bem definido o que pretende, mas para já não tenciona revelar. «Sei o que quero, mas não o posso dizer publicamente. Vamos ver o que acontece», atirou.

A verdade é que João Cancelo fez história esta temporada ao tornar-se no primeiro jogador a ser campeão em Inglaterra, Itália, Alemanha e, agora, Espanha. «O recorde de quatro títulos em quatro países não me surpreende porque conheço o meu trabalho diário, conheço a dedicação que tenho por este desporto, pelo futebol. Foi sempre a minha paixão, desde pequenino. Acredito que Deus acaba por meter as coisas no seu devido lugar», comentou.

A verdade é que João Cancelo está encantado com o Barcelona. «Para mim é uma sensação única. O Barça é um clube muito especial para mim, mesmo antes de vir para aqui já era adepto do Barça. Ganhar um campeonato por este clube é muito especial. Vamos ver o que agora acontece porque, como sabem, estou emprestado pelo Al Hilal», referiu.

O lateral abordou ainda as expetativas que reserva para o Campeonato do Mundo do próximo verão, com os olhos no título. «Vamos tentar. Ainda nos faltam três jogos [na liga espanhola], já sabemos que somos campeões, mas temos de ser profissionais. Temos que treinar. Não queremos lesões, isso é o mais importante, nem minhas, nem dos meus companheiros, tanto da seleção, como do clube. Quando chegarmos ao Mundial, estaremos concentrados e com muita vontade de defrontar todas as equipas que nos apareçam pela frente», destacou ainda.