João Cancelo e João Félix aproveitaram a paragem competitiva na Arábia Saudita para tirarem umas mini-férias.

Os dois viajaram até ao Brasil, mas não se desligaram totalmente do futebol, ou não tivessem assistido ao vivo ao Corinthians-Botafogo, um dos grandes jogos da jornada 36 do Brasileirão. Com eles estavam dois jogadores brasileiros que atuam ou atuaram também na Arábia Saudita: Wesley, ex-Corinthians que joga ao lado de Félix e Cristiano Ronaldo no Al Nassr, e Renan Lodi, ex-companheiro de equipa de Cancelo no Al Hilal e de Félix no Atlético Madrid e que está atualmente sem clube após ter rescindido unilateralmente com a equipa saudita.

Os craques receberam camisolas personalizadas das mãos do presidente e a presença deles na Neo Química Arena levou a que os adeptos corintianos inundassem as redes do clube paulista para pedirem a contratação deles.

Mas houve também quem aproveitasse o momento para gozar com o momento difícil que o histórico clube brasileiro - 9.º no Brasileirão após o empate a dois com o Botafogo - atravessa, com problemas financeiros e maus resultados desportivos. Até, por exemplo, quem reclamasse da oferta das camisolas oficiais, que custam entre 500 e 700 reais (80 a 120 euros). Houve até quem dissesse que hoje o Corinthians vive destes momentos e não do que faz dentro do campo e quem afirmasse que os jogadores devem ter ficado assustados com o que viram.