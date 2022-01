João Cancelo está entre os jogadores nomeados para a distinção de jogador da Premier League no mês de dezembro.

O lateral português do Manchester City surge ao lado do companheiro de equipa Raheem Sterling, James Maddison (Leicester), Gabriel Martinelli e Martins Odegaard (Arsenal), Son Heung-min (Tottenham) e Mason Mount, do Chelsea.

Em dezembro, Cancelo esteve presente nas seis vitórias em seis jogos dos citizens na Liga inglesa, tendo feito anotado um golo e uma assistência.

O internacional português poderá ser o segundo português a ser eleito jogador do mês na Premier League em 2021/22, depois de Cristiano Ronaldo em setembro.