Carlos Carvalhal conseguiu a primeira vitória na Liga espanhola, como treinador do Celta, no reduto do Elche (0-1).

Após duas vitórias na Taça do Rei, o técnico português consegue o primeiro triunfo no campeonato, ao sétimo encontro no comando da Liga galega (quarto nesta competição).

O único golo do encontro foi apontado por Iago Aspas, logo ao minuto 5.

O português Gonçalo Paciência foi titular, na equipa do Celta, mas saiu ao intervalo.

O Elche ainda acabou o jogo reduzido a dez elementos, com Bigas a ver o cartão vermelho direto nos descontos.