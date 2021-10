William Carvalho assinou uma grande exibição na goleada do Betis ao Valencia (4-1), e até Dani Ceballos decidiu destacá-la nas redes sociais.

Agora no Real Madrid, mas formado no Betis, o médio escreveu as iniciais do internacional português numa publicação, composta com "emojis" de espanto.

😱WC😱 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) October 27, 2021

A exibição de William Carvalho foi de um nível tão elevado que o próprio Betis andou a reunir adjetivos para a classificar.

«Soberbo. Majestoso. Estratosférico. Esplêndido. Grandioso. Colossal. Gigantesco. Monumental. Sublime. Superlativo», escreveu o emblema sevilhano.