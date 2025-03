Cristiano Ronaldo, Otávio, Jorge Jesus e companhia já conhecem os adversários para os quartos de final da Champions Asiática.

O Al Nassr, de CR7 e Otávio, irá jogar contra o Yokohama Marinos, do Japão, onde joga Yan Matheus, antigo atleta do Estoril e Moreirense. Já o Al Hilal, de Jorge Jesus, Rúben Neves e João Cancelo, defrontará o Gwangju, da Coreia do Sul.

O Al Ahli Jeddah, de Wenderson Galeno, Roberto Firmino e Riyad Mahrez, terá como adversário o Buriram United, da Tailândia e, por último, o Kawasaki Frontale, do Japão, que jogará com o Al Sadd, do Qatar.

Os encontros dos «quartos» serão disputados entre os dias 25 e 27 de abril.