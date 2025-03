Jorge Jesus sofreu a segunda derrota consecutiva ao leme do Al Hilal, algo pouco habitual. A equipa azul de Riade deslocou-se até ao Uzbequistão para defrontar o Pakhtakor, perdendo por 1-0. O duelo contou para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Numa noite bastante fria em Tashkent, a capital do país da Ásia Central, o Al Hilal esteve longe do seu melhor. No relvado sintético dos uzbeques, foi a equipa da casa que ameçou primeiro.

Bryan Riascos, ex-jogador de Nacional ou Marítimo, liderou o ataque da equipa orientada pelo português Pedro Moreira. Foi ele que assistiu o brasileiro Flamarion para o golo, à passagem da meia-hora.

Pouco depois, o guarda-redes Bono evitou o segundo dos uzbeques. Rúben Neves e companhia não conseguiram chegar ao golo. Destaque para a presença de Jonatan Lucca (ex-AVS) e Jhonatan Luiz (ex-Rio Ave) na equipa do Pakhtakor.

João Cancelo não jogou por lesão. Esta foi a primeira vez que o clube do Uzbequistão ganhou ao Al Hilal. A segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia acontece no dia 11, na Arábia Saudita.