O primeiro degrau até à fase final da Champions foi ultrapassado. Mas ainda falta subir bastante. O Craiova, do treinador português Filipe Coelho, e o Kairat Almaty, dos futebolistas lusos Luís Mata e Jorginho, venceram nesta quarta-feira.

Em duelos da primeira mão da 1.ª pré-eliminatória da Champions (existem três e ainda o play-off), a sorte sorriu aos portugueses. Começando pelos romenos do Craiova, que procuram garantir uma presença na Champions que foge há 34 anos, golearam por 4-1 o Vitebsk, da Bielorússia.

Fora de casa, os marcadores dos golos foram Baiaram, Al Hamlawi (bis) e Nsimba. Gromyko reduziu para os bielorussos. O Craiova fica com a passagem praticamente assegurada.

Já o Kairat Almaty, uma das boas surpresas da edição passada da Champions, batem o campeão do Montenegro, o Sutjeska, por 2-1. Os dois marcadores dos golos dos cazaques têm passado em Portugal - Lucas Áfrico e Marc Gual. Mrvaljević reduziu.

Noutros resultados, o Flora, da Estónia, perdeu em casa com os geórgios do Iberia por 3-2 e o Petrocub (Moldávia) empatou a uma bola com o Egnatia (Albânia).