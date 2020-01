O Leeds United subiu esta terça-feira à liderança do Championship, e fê-lo de uma maneira épica: a equipa de Bielsa bateu o Milwall, por 3-2, à «boleia» de uma reviravolta épica.

Shaun Hutchinson e Jed Wallace deram vantagem ao Milwall no primeiro tempo, mas na etapa complementar o Leeds, com Hélder Costa, conseguiu virar o jogo. Patrick Bamford, aos 48 e aos 67 minutos, e Pablo Hernández, aos 62m, fizeram os golos da equipa da casa.

Ora, o Leeds subiu à liderança porque em Cardiff o West Brom, de Krovinovic (Matheus Pereira não foi opção), perdeu por 2-1.

Callum Paterson adiantou os galeses aos 46 minutos, mas Charlie Austin empatou pouco depois, de penálti, aos 60m. À entrada para os últimos 15 minutos, porém, o Cardiff voltou a marcar, por Tomlin.

Já o Nottingham Forest, com Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Tiago Silva no onze – Alfa Semedo não saiu do banco – triunfou por 1-0 na deslocação ao terreno do Brentford, com um golo solitário de Joe Lolley, aos 14 minutos.

