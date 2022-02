Praticamente dois meses depois, Marco Silva voltou a perder um jogo do Championship. O Fulham, líder do segundo escalão do futebol inglês, foi surpreendido em casa pelo Huddersfield, que está em zona de acesso ao playoff (1-2).

Daniel Ward (31m) e Duane Homes (penálti, 43m) marcaram os golos da equipa visitante.

Com Fábio Carvalho a tempo inteiro e Ivan Cavaleiro a partir do minuto 76, o Fulham só conseguiu reduzir a diferença, por Cordova-Reis (83m).