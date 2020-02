O Nottingham Forest perdeu este sábado na deslocação ao terreno do Birmingham, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada do Championship.

O Forest até entrou melhor na partida, com Tiago Silva a abrir o marcador aos 18 minutos, mas Hogan (42m) e Pedersen (74m) fizeram a reviravolta para a equipa da casa.

Refira-se que além de Tiago Silva, jogaram ainda no Nottingham os portugueses Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Alfa Semedo. João Carvalho não saiu do banco.

Já o Fulham, de Ivan Cavaleiro, bateu o Huddersfield por 3-2, em Londres.

À meia-hora de jogo já o emblema londrino vencia por 3-0, com golos de Reid (10m), Cairney (15m) e Mitrovic (31m). O Huddersfield reduziu ainda antes do intervalo, por intermédio de Smith Rowe (35m) e Mounie (39m), mas no segundo tempo não conseguiu chegar ao empate.

Sorte diferente teve Hélder Costa, que foi titular na derrota caseira do Leeds – perdeu a liderança para o West Bromwich – frente ao Wigan.

Um autogolo de Pablo Hernández, aos 59 minutos, resolveu o jogo a favor da equipa visitante.

Como já foi referido, o West Bromwich, com Krovinovic a titular, venceu o Luton por 2-0. Um autogolo de Daniels, aos 14 minutos, e Ajayi, aos 70m, fizeram os golos do WBA.

O Bristol, de Pedro Pereira, triunfou no terreno do QPR por 1-0, com um golo de Diedhiou.

