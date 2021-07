Gonçalo Guedes regressou a Valência apenas na passada segunda-feira, depois da participação no Euro 2020 e das subsequentes férias, mas dois dias depois fechou a vitória do Valência sobre o Atromitos, em jogo de preparação.

Manu Vallejo (13m) e Jason Remeseiro (20m) marcaram na primeira parte, e depois foi um pontapé fortíssimo de Guedes, com o pé esquerdo, a colocar a bola no ângulo superior direito da baliza do Atromitos, para fechar o resultado ao minuto 69.

De referir que Thierry Correia, o outro português da equipa che, foi titular.

Veja o golaço de Guedes: