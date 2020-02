Uma lista de luxo: assim é o top cinco desta semana de portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol.

Com cinco internacionais portugueses, o primeiro a destacar-se é Mário Rui. O Nápoles até perdeu, na receção ao Lecce, mas o lateral-esquerdo teve a melhor pontuação da semana, com 8,3.

Segue-se Renato Sanches, com 8,2. O médio do Lille fez o segundo golo da sua equipa na vitória no terreno do Angers.

LEIA MAIS: tudo o que os portugueses andam a fazer lá fora.

Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro também perderam, mas tiveram uma pontuação de 7,7: o avançado abriu o marcador no desaire da Juventus em Verona, enquanto o esquerdino faturou na derrota do Dortmund com o Leverkusen.

A fechar a lista surge Bruno Alves, que também perdeu. O «seu» Parma foi derrotado em casa pela sensacional Lazio, mas o experiente central teve uma pontuação de 7,6.