Treinado por José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United, Eric Bailly traças as diferenças entre os dois técnicos.

«Eles são diferentes e nem acho que devam ser comparados. Mourinho é um treinador de reconhecimento mundial, de grande classe. Talvez com mais caráter. Solskjaer leva muito menos tempo, acabou de começar, mas fez um bom trabalho até agora», disse o jogador de 26 anos, em entrevista ao Mundo Deportivo.

O costa-marfinense não esconde a importância do técnico português, nem esquece os três títulos que o «special one» conquistou em Old Trafford: Liga Europa, Taça da Liga e Supertaça.

«Se Mourinho foi despedido injustamente? Não consigo entrar muito nessa questão, mas tendo a olhar para as coisas boas. E os títulos que ganhei com o United foram com Mourinho no banco. Podia ter acontecido mais alguma coisa, mas não teve a sorte de ter a confiança do clube», reconheceu.

«Ainda falo com Mourinho. Às vezes ele liga-me quando estou lesionado, considero-o um bom amigo. Nem toda a gente se lembra de ti quando mudam de clube, e ele sempre esteve presente nos momentos difíceis. Ele disse-me que o clube acredita nas minhas capacidades e que tenho de morrer em campo», acrescentou.

Na janela de transferências em que Bailly transferiu-se para Inglaterra, vários clubes estavam interessados na sua contratação, mas uma chamada de Mourinho fez a diferença.

«No verão de 2016 houve muitos rumores. Eu estava na Costa do Marfim, na sala de jantar de casa, com minha mãe, quando o telefone tocou. Era um número português: Mourinho. Disse-me para ir com ele, que gostou de mim desde que me viu no Espanhol e no Villarreal. E ele explicou-me que isso seria importante em Old Trafford. O Manchester City também estava interessado, mas se Mourinho te liga, não podes dizer não», atirou.