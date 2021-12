O Columbus Crew, da liga norte-americana (MLS), anunciou que renovou o contrato de Pedro Santos para a temporada de 2022, ficando ainda com mais um ano de opção. O antigo extremo do Sp. Braga, de 33 anos, acabou de concluir a sua quinta temporada na MLS e já soma um total de 126 jogos, com 22 golos marcados e 29 assistências desde 2017.

«Estamos muito felizes por anunciar que renovámos com o Pedro para a época de 2022. Desde que se juntou ao Crew o Pedro tem sido um jogador leal e um contribuidor decisivo para o clube, desempenhando qualquer papel em campo face às suas características. O seu trabalho a nível ético serve de exemplo para os companheiros e o valor que dá à relação com os adeptos demonstra a sua compreensão pela cultura que estamos a criar em Columbus», referiu o diretor geral do clube, Tim Bezbatechenko.