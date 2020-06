O ex-avançado Fernando Morientes pede paciência para João Félix e acredita que o internacional português ainda vai ter muito sucesso ao serviço do Atlético Madrid.

«É um jogador muito jovem, que custou muito dinheiro -126 milhões de euros- e as pessoas querem rendimento rapidamente. Tem muito talento e grande qualidade, mas ainda não deu o que as pessoas esperam dele. Sendo pacientes, vai ser um jogador tremendamente importante. No futuro vamos ver o melhor João Félix», disse o antigo jogador do Real Madrid, em teleconferência promovida pela Eleven Sports.

Sobre o regresso da Liga espanhola, Morientes revelou «muita vontade de ver o primeiro jogo, mas ainda mais o último", desejando que o resto da competição decorra dentro da normalidade e sem mais paragens.

Sobre as novas medidas de segurança, e em particular a falta de adeptos nas bancadas, o antigo internacional espanhol defendeu que é um mal necessário à retoma do campeonato.

«Todos dizemos que o futebol é um sentimento. Por isso, não é a mesma coisa jogar com a bancada a teu favor ou não ter ninguém. O jogador é profissional, mas é uma pessoa e sente isto», declarou.