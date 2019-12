O Lille eliminou o Mónaco de Leonardo Jardim da Taça da Liga francesa, ao vencer no principado por 3-0.

Renato Sanches e Xeka foram titulares pela equipa visitante, que inaugurou o marcador aos 19 minutos por intermédio de Victor Osimhen.

Nos instantes finais da primeira parte, Rémy aproveitou uma oferta de Badiashile para fazer o segundo.

Aos 86 minutos, Rémy aproveitou uma falha do guarda-redes Subasic numa saída para assinar o 3-0 final sentenciar a despedida do Mónaco da Taça da Liga nos oitavos de final da prova.

No outro jogo do dia, o Reims venceu em casa o Montpellier por 1-0, com Mathieu Cafaro a apontar o único golo do jogo, na conversão de um penálti aos 78 minutos.