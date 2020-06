Depois de mais uma boa exibição, desta feita frente ao Tottenham, Bruno Fernandes ganhou mais um admirador. O antigo lateral-esquerdo do Manchester United, Patrice Evra, ficou rendido ao internacional português.



«O Manchester United foi a melhor equipa. Bruno Fernandes? Começo a ficar apaixonado por este jogador», referiu, o ex-internacional francês, citado pela Sky Sports.



Desde que chegou a Old Trafford no último dia do mercado de transferências de janeiro, Bruno Fernandes marcou quatro golos em dez jogos.