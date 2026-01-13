Após o empate do Al Ittihad com o Damac de Armando Evangelista, Sérgio Conceição arrasou o trabalho da equipa de arbitragem.

«Já treinei em muitos lugares e nunca vi um desempenho de um árbitro como este. Se eu estivesse a apitar o jogo, poderia ter controlado a situação. o treinador da equipa adversária [n.d.r.: o ganhar português Armando Evangelista] admitiu que eles estavam a aplicar uma estratégia para ganahr tempo», apontou.

O técnico do Al Ittihad procura a sétima vitória seguida em jogos oficiais e a sexta em jogos a contar para a Liga saudita, mas acabou travado por uma equipa que está a lutar pela permanência. «Não fomos tão agressivos no início como em noutros jogos. A segunda parte foi espectacular», apontou antes de reconhecer: «O árbitro não foi desculpa para o que aconteceu connosco.»