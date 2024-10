Sérgio Conceição participou nesta quinta-feira na apresentação da lista de 25 jogadores sub-21 candidatos ao prémio Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tuttosport.

Esteve em Roma e recordou velhos tempos, quando representou a Lazio, na viragem para o século XXI. E onde deixou boas impressões:

«Corri esta manhã perto do Estádio Olímpico. Regressar a Roma é sempre sinónimo de felicidade, tenho recordações maravilhosas. Ganhei muito com uma equipa muito forte e sempre que venho vêm essas lembranças fantásticas desses dois anos, depois voltei em 2004 com Roberto Mancini como técnico. Cada vez que venho a Roma e a Itália, boas lembranças vêm-me à mente», começou por dizer o português.

Chegou à Lazio em 1998, vindo do FC Porto, a troco de nove milhões de euros, numa transferência recorde à altura (o mesmo montante de Doriva, que saiu para a Sampdoria no mesmo verão), e encontrou Sven-Goran Eriksson no comando da equipa, treinador que faleceu recentemente.

«Eriksson era um cavalheiro, um homem extraordinário que teve que administrar um balneário com campeões como Fernando Couto, Nesta, Salas, Nedved, Verón... todos eram personagens difíceis, mas nunca o vi furioso. Ele ficava vermelho quando ficava nervoso, mas sabíamos que tínhamos a pessoa ideal para vencer e administrar aquele balneário. Uma pessoa fantástica, emociono-me ao falar dele», admitiu Sérgio Conceição.

«Depois de duas ou três semanas de treino, ele chamou-me ao balneário e perguntou porque estava sempre chateado. Contei-lhe a minha história, que perdi os meus pais quando era adolescente e a partir desse momento a minha abordagem e relacionamento com ele mudaram», recordou ainda o ex-treinador do FC Porto.

Além disso, Sérgio Conceição falou sobre o filho Conceição e como o extremo se tem adaptado à Serie A, durante o mesmo evento.