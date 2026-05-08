Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi alvo de um processo disciplinar imposto pela Conmebol, a entidade que tutela o futebol sul-americano, devido a um gesto obsceno.

O ato aconteceu durante o Sporting Cristal-Palmeiras da Taça Libertadores, na madrugada de quarta-feira. Segundo a ESPN brasileira, o caso pode resultar numa multa de 25 mil dólares (21 mil euros) ao treinador português.

O Palmeiras tem até dia 13 de maio para apresentar a sua defesa. Curiosamente, Abel Ferreira explicou que o gesto foi direcionado para Flaco López, um dos seus jogadores, e não para um adversário. Mostrou-lhe o dedo do meio.

«É o jogador a quem mais dou na cabeça. Viram-no a fazer assim [gesto com o polegar levantado] para mim? Eu fiz outro gesto para ele, porque cobro muito dele. Eu trato-o como se fosse um filho. Não é de hoje, cobro muito dele porque sei do potencial», explicou.