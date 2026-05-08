Conmebol abre processo disciplinar a Abel Ferreira por gesto obsceno
Treinador do Palmeiras justificou que ato foi direcionado para um jogador seu
Treinador do Palmeiras justificou que ato foi direcionado para um jogador seu
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi alvo de um processo disciplinar imposto pela Conmebol, a entidade que tutela o futebol sul-americano, devido a um gesto obsceno.
O ato aconteceu durante o Sporting Cristal-Palmeiras da Taça Libertadores, na madrugada de quarta-feira. Segundo a ESPN brasileira, o caso pode resultar numa multa de 25 mil dólares (21 mil euros) ao treinador português.
O Palmeiras tem até dia 13 de maio para apresentar a sua defesa. Curiosamente, Abel Ferreira explicou que o gesto foi direcionado para Flaco López, um dos seus jogadores, e não para um adversário. Mostrou-lhe o dedo do meio.
«É o jogador a quem mais dou na cabeça. Viram-no a fazer assim [gesto com o polegar levantado] para mim? Eu fiz outro gesto para ele, porque cobro muito dele. Eu trato-o como se fosse um filho. Não é de hoje, cobro muito dele porque sei do potencial», explicou.