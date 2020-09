O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, venceu no terreno do Sangju Sangmu, por 0-1, e alcançou o Ulsan na liderança do campeonato da Coreia do Sul.

Lee Seung-Ki, à passagem do minuto 70, foi o autor do golo do atual campeão sul coreano, apenas cinco minutos depois de entrar em campo. No outro jogo, o Ulsan empatou a duas bolas com o Saegu e perdeu a vantagem de dois pontos para a equipa de José Morais.

As duas equipas somam 51 pontos ao fim de 23 jogos e disputam o título que o Jeonbuk conquistou nas últimas três temporadas.